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Haberler Galeri Şeyma Subaşı Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan fenomeni gözlüğü ele verdi!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 09:45

Şeyma Subaşı Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan fenomeni gözlüğü ele verdi!

Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşıyordu. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçen günlerde yeniden ayrıldı. Ayrılığı kişisel hesabından duyuran Şeyma Subaşı, biten ilişkisinin ardından Türkiye'ye döndü. Sosyal medyadaki paylaşımlarına hız veren fenomen, son pozuyla dalga konusu oldu. Tavla oynarken fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gözlüğünden fark edilen detaya göre tavlayı kendi başına oynadığı görüldü. Subaşı hakkında, "Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu" yorumları yapıldı. İşte Şeyma Subaşı'nın dalga konusu olduğu o paylaşımı...

Şeyma Subaşı Meedo’yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan fenomeni gözlüğü ele verdi!

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile adını geniş kitlelere duyuran Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla ve özel hayatıyla gündem oluyor.

Şeyma Subaşı Meedo’yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan fenomeni gözlüğü ele verdi!

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçen günlerde bu ilişkisinin de bittiğini duyurmuştu.

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Şeyma Subaşı Meedo’yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan fenomeni gözlüğü ele verdi!

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Subaşı, nişanlısı Meedo'dan sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.

Şeyma Subaşı Meedo’yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan fenomeni gözlüğü ele verdi!

Şeyma Subaşı, dün akşam da Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşarak 'nostalji rüzgarı' estirdi.

Şeyma Subaşı Meedo’yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan fenomeni gözlüğü ele verdi!

Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, aralarda kendi eski halini de paylaşmayı ihmal etmedi.

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