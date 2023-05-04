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Haberler Galeri Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik sözleşmesi şartı!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:20

Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik sözleşmesi şartı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da evlendi. Şeyma ile Meedo'nun nikahı, ünlü avukat Altın Mimir'in evinde kıyıldı. Nikah törenine, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, annesi, babası, erkek kardeşi ve yakın dostları katıldı. Şeyma Subaşı, evlilik cüzdanını alıp "Hak ettim ya bunu" dedi. Nikah öncesi Meedo'nun, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesine önce itiraz eden Şeyma Subaşı, Meedo'yu çok sevdiği için ikna oldu. Peki nikah neden İstanbul'da kıyıldı? Mısırlı Mohammed Alsaloussi Türk vatandaşı mı olmak istiyor?

BÜLENT CANKURT
Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’na evlilik sözleşmesi şartı!

Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! Şeyma, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da resmen evlendi.

Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’na evlilik sözleşmesi şartı!

Şeyma ile Meedo'nun nikahı, ünlü avukat Altın Mimir'in evinde kıyıldı. Mimir'in, Şeyma'nın şahitliğini de yaptığı nikahta, Şeyma'nın kızı, annesi, babası ve erkek kardeşi vardı ama kız kardeşi yoktu.

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Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’na evlilik sözleşmesi şartı!

Aile dışında çok yakın birkaç dostlarının da katıldığı nikah sonrası Şeyma'nın evlilik cüzdanını alıp "Hak ettim ya..." demesi ilginçti.

Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’na evlilik sözleşmesi şartı!

Şimdi gelelim asıl ilginçliklere...

Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’na evlilik sözleşmesi şartı!

Nikah öncesi Mısırlı eniştemiz Meedo, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalatmış.

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