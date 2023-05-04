Şeyma Subaşı meğer iki imza atmış! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı’na evlilik sözleşmesi şartı!

Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:20

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da evlendi. Şeyma ile Meedo'nun nikahı, ünlü avukat Altın Mimir'in evinde kıyıldı. Nikah törenine, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, annesi, babası, erkek kardeşi ve yakın dostları katıldı. Şeyma Subaşı, evlilik cüzdanını alıp "Hak ettim ya bunu" dedi. Nikah öncesi Meedo'nun, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesine önce itiraz eden Şeyma Subaşı, Meedo'yu çok sevdiği için ikna oldu. Peki nikah neden İstanbul'da kıyıldı? Mısırlı Mohammed Alsaloussi Türk vatandaşı mı olmak istiyor?