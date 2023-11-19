Giriş Tarihi: 19.11.2023 12:22
Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
12:36
Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay'ın eski sevgilisiyle...
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı, yeni aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı. Yeni sevgilisi bakın kim çıktı?