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Haberler Galeri Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay'ın eski sevgilisiyle...
Giriş Tarihi: 19.11.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 12:36

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay'ın eski sevgilisiyle...

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı, yeni aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı. Yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay’ın eski sevgilisiyle...

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay’ın eski sevgilisiyle...

Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

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Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay’ın eski sevgilisiyle...

Ancak masal gibi bir düğünle dünyaevine giren Şeyma, aradığını Mısırlı milyarderde de bulamadı.

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay’ın eski sevgilisiyle...

Şeyma Subaşı Meedo'dan psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşandı.

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay’ın eski sevgilisiyle...

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) 151 gün süren evlilikleri, 29 Eylül'deki duruşmada resmen bitmişti.

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