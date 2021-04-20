HaberlerGaleriŞeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 14:08Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 14:10
Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...
Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazinde adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle gündemde. Şu sıralar sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını Instagram hikayesinden yayınladı. Bu paylaşım dillere dolanırken Subaşı'na pek çok eleştiri yağdı. Şeyma Subaşı'dan eleştirilere yanıt gecikmedi.