Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...

Subaşı, son olarak sevgilisinin kızı ve kendisine yaptığı jestti paylaşmış, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söylemişti.