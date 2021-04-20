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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 14:10

'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...

Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazinde adından söz ettiren , bir süredir Mısırlı iş insanı ile ilişkisiyle gündemde. Şu sıralar sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla 'de tatil yapan Şeyma Subaşı, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını Instagram hikayesinden yayınladı. Bu paylaşım dillere dolanırken Subaşı'na pek çok eleştiri yağdı. Şeyma Subaşı'dan eleştirilere yanıt gecikmedi.

Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...

Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazinde adından söz ettiren , bir süredir Mısırlı iş insanı ile ilişkisiyle gündemde.

Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...

, Mısırlı iş insanı sevgilisi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından ise tatile çıkmıştı.

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Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...

Subaşı, son olarak sevgilisinin kızı ve kendisine yaptığı jestti paylaşmış, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söylemişti.

Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...

Subaşı, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" demişti.

Şeyma Subaşı'dan eleştirilere flaş yanıt! Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi özel jet bulamayınca tüm biletleri almıştı...

Sosyal medyada olay yaratan bu olay sonrası eleştiri oklarının yine hedefi olmuştu.

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