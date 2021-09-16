Şeyma Subaşı'ndan evlilik itirafı geldi! "Öyle bir düğün yapacağım ki..."

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı, YouTube kanalından paylaştığı videoda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliği hakkında merak edilenleri yanıtladı.''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' sözleri ile kafaları karıştıran Şeyma Subaşı'nda evlilikle ilgili çok özel itiraflar geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın çok özel açıklamaları...