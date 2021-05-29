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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'ndan 'hamile' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 29.05.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 15:16

'ndan '' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gönlünü İtalyan DJ Guido Senia'ya kaptıran sosyal medya fenomeni , şu sıralar Mısırlı milyarder ile aşk yaşıyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya'nın Ibiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile '' iddialarını gündeme getirmişti. Eliyle karnını kapatan ve kafaları karıştıran Subaşı, iddiaların ardından flaş bir hamlede bulundu. İşte Şeyma Subaşı'ndan cevap niteliğinde gelen o paylaşım...

Şeyma Subaşı'ndan 'hamile' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...

Her yaptığı olay olan, paylaşımları on binlerce beğeni alan , sevgilisi ile dünyayı gezmeye devam ediyor. Magazin gündemi ise son günlerde 'Şeyma Subaşı mi?' sorusuyla çalkalanıyor.

Şeyma Subaşı'ndan 'hamile' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...

St. Tropez'de Eylül 2017'de dünyaevine girdiği ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Kasım 2018'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan , Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor.

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Şeyma Subaşı'ndan 'hamile' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...

Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.

Şeyma Subaşı'ndan 'hamile' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...

"BENİM İÇİN ÇOK ÇALIŞ"

Sevgilisini çalışırken görüntüleyen , "Yes my love, work harder for me please" (Evet aşkım, benim için daha çok çalış) mesajıyla herkesi şaşırtmıştı.

Şeyma Subaşı'ndan 'hamile' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...

ELİYLE KARNINI GİZLEDİ

ile tatilin keyfini çıkaran Subaşı, Ibiza'da çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, Kanlı Ay Tutulması paylaşımında, her pozunda eliyle karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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