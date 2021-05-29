Giriş Tarihi: 29.05.2021 15:12Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 15:16
Şeyma Subaşı'ndan 'hamile' iddiaları sonrası flaş hamle! Siyah bikinisiyle ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı böyle yanıt verdi...
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gönlünü İtalyan DJ Guido Senia'ya kaptıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, şu sıralar Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya'nın Ibiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile 'hamile' iddialarını gündeme getirmişti. Eliyle karnını kapatan ve kafaları karıştıran Subaşı, iddiaların ardından flaş bir hamlede bulundu. İşte Şeyma Subaşı'ndan cevap niteliğinde gelen o paylaşım...