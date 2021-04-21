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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın "En iyisini hak ediyorum" sözlerine Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:35

'nın "En iyisini hak ediyorum" sözlerine 'ten anlamlı yanıt!

Güzel oyuncu , kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. 'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Gamze Özçelik, son paylaşımıyla dikkatleri çekti. Gamze Özçelik'in sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına 'daki çocuklar üzerinden göndermede bulundu. Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt...

Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt!

Güzel oyuncu , kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt!

'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan , son paylaşımıyla dikkatleri çekti.

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Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt!

'in sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına 'daki çocuklar üzerinden göndermede bulundu. Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt...

Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt!

"EN İYİSİNİ HAK ETMİYORLAR MI?"

Instagram hesabından 'daki çocukların fotoğraflarını paylaşan Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazdı.

Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt!
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