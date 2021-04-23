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Haberler Galeri Tokat gibi yanıt geldi! Şeyma Subaşı'nın "En iyisini hak ediyorum" sözlerine Gamze Özçelik'ten gönderme...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 09:57

Tokat gibi yanıt geldi! 'nın "En iyisini hak ediyorum" sözlerine 'ten gönderme...

Güzel oyuncu , kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. 'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Gamze Özçelik, son paylaşımıyla dikkatleri çekti. Gamze Özçelik'in sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına 'daki çocuklar üzerinden göndermede bulundu. Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt...

Tokat gibi yanıt geldi! Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten gönderme...

Güzel oyuncu , kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Tokat gibi yanıt geldi! Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten gönderme...

'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan , son paylaşımıyla dikkatleri çekti.

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Tokat gibi yanıt geldi! Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten gönderme...

'in sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına 'daki çocuklar üzerinden göndermede bulundu. Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt...

Tokat gibi yanıt geldi! Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten gönderme...

"EN İYİSİNİ HAK ETMİYORLAR MI?"

Instagram hesabından 'daki çocukların fotoğraflarını paylaşan Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazdı.

Tokat gibi yanıt geldi! Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten gönderme...
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