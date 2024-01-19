Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? "Beni özledin mi?"
Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:04

Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? "Beni özledin mi?"

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmiş, ancak Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürede sona ermişti. Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından bir WhatsApp mesajı paylaşan Meedo'nun Şeyma Subaşı'na göndermede bulunduğu düşünüldü...

Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo’dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? Beni özledin mi?

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılsa da Şeyma Subaşı'nın en çok konuşulan ilişkisi, hiç kuşkusuz bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile oldu.

Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo’dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? Beni özledin mi?

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo’dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? Beni özledin mi?

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo’dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? Beni özledin mi?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti.

Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo’dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? Beni özledin mi?

Ancak Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürede sona ermişti.

SON DAKİKA