Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:04
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? "Beni özledin mi?"
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmiş, ancak Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürede sona ermişti. Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından bir WhatsApp mesajı paylaşan Meedo'nun Şeyma Subaşı'na göndermede bulunduğu düşünüldü...