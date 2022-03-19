Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:29

Şeyma Subaşı'nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. Ancak çift geçen günlerde ayrıldı. Şeyma Subaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. İddiaya göre Subaşı, yakın arkadaşlarına Meedo ile ilgili dert yanıp ilişkisini sorgulayan cümleler kullandı. Kızlardan biri, konuşulanları karşı tarafa aktarınca Meedo, çok sinirlenip Şeyma ile yollarını ayırdı. Mısırlı sevgili, ardından da aldığı lüks hediyelerin birkaçını geri istedi. Yaşananların ardından Şeyma Subaşı'dan göndermeli bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım!

Şeyma Subaşı’nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ikinci kez dünyaevine girmek için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi.

Şeyma Subaşı’nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!

Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeyma Subaşı’nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle duyurdu:

Şeyma Subaşı’nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

Şeyma Subaşı’nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!

'ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME YAPTI' İDDİASI

Ayrılık sonrası denizde çekilmiş bir pozunu paylaşan Şeyma Subaşı, altına çarpıcı bir not düştü. Subaşı, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA