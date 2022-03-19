Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
12:29
Şeyma Subaşı'nın Meedo hakkında yaptığı dedikodu ayrılığı getirmişti! Bikinili pozuyla olay gönderme!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. Ancak çift geçen günlerde ayrıldı. Şeyma Subaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. İddiaya göre Subaşı, yakın arkadaşlarına Meedo ile ilgili dert yanıp ilişkisini sorgulayan cümleler kullandı. Kızlardan biri, konuşulanları karşı tarafa aktarınca Meedo, çok sinirlenip Şeyma ile yollarını ayırdı. Mısırlı sevgili, ardından da aldığı lüks hediyelerin birkaçını geri istedi. Yaşananların ardından Şeyma Subaşı'dan göndermeli bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım!