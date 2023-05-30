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Haberler Galeri Eski aşçısı dehşeti yaşattı! "Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı
Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 16:16

Eski aşçısı dehşeti yaşattı! "Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı

Doctor Strange, The Imitation Game,The Power of the Dog filmleriyle adından iyice söz ettiren Benedict Cumberbatch ve ailesi bıçaklı saldırıyla sarsıldı.

Eski aşçısı dehşeti yaşattı! Sherlock yıldızı Benedict Cumberbatch’in evine bıçaklı saldırı

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine eski aşçısı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Doctor Strange, The Imitation Game,The Power of the Dog filmleriyle adından iyice söz ettiren Benedict Cumberbatch ve ailesi bıçaklı saldırıyla sarsıldı.

Eski aşçısı dehşeti yaşattı! Sherlock yıldızı Benedict Cumberbatch’in evine bıçaklı saldırı

Geçtiğimiz yıllarda Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evinde aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Jack Bissel, balık bıçağıyla Cumberbatch'in evine saldırdı.

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Eski aşçısı dehşeti yaşattı! Sherlock yıldızı Benedict Cumberbatch’in evine bıçaklı saldırı

O sırada Cumberbatch, eşi Sofia ve 3 çocuğunun evde olduğu ve saldırganın bahçe kapısını tekmeleyerek "Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar" diye bağırdıktan sonra kapıdaki telefona tükürdüğü ardından telefonu bıçakla kopardığı öğrenildi.

Eski aşçısı dehşeti yaşattı! Sherlock yıldızı Benedict Cumberbatch’in evine bıçaklı saldırı

Olay yerinden kaçan saldırgan, telefonda bulunan DNA örnekleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Eski aşçısı dehşeti yaşattı! Sherlock yıldızı Benedict Cumberbatch’in evine bıçaklı saldırı

Saldırgan Jack Bissel, çıkarıldığı Wood Green Crown Mahkemesi'nde suçunu kabul ederken Cumberbatch'i neden hedef aldığı hakkında konuşmadı.

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