Eski aşçısı dehşeti yaşattı! "Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı

O sırada Cumberbatch, eşi Sofia ve 3 çocuğunun evde olduğu ve saldırganın bahçe kapısını tekmeleyerek "Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar" diye bağırdıktan sonra kapıdaki telefona tükürdüğü ardından telefonu bıçakla kopardığı öğrenildi.