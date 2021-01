Sibel Can anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... Sibel Can'ın annesi ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi sevenleriyle paylaştı. Anne özlemi çeken ünlü sanatçı Sibel Can birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Sibel Can, annesinin yokluğuna hâlâ alışamadığını ve hayatında büyük bir boşluk olduğunu dile getirirken mezarını ziyaret ettiği annesi ile çekilmiş karelerini paylaşarak eski günleri yad etti. İşte Sibel Can'ın annesi Emine Gül ile paylaşımları...