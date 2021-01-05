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Haberler Galeri Sibel Can anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... Sibel Can'ın annesi ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. 'da 2.6 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi 'e duyduğu özlemi sevenleriyle paylaştı. Anne özlemi çeken ünlü sanatçı Sibel Can birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Sibel Can, annesinin yokluğuna hâlâ alışamadığını ve hayatında büyük bir boşluk olduğunu dile getirirken mezarını ziyaret ettiği annesi ile çekilmiş karelerini paylaşarak eski günleri yad etti. İşte Emine Gül ile paylaşımları...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 10:53
Sibel Can anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... Sibel Can'ın annesi ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. 'da 2.6 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

Sibel Can anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... Sibel Can'ın annesi ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

Sanatçı her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyadan annesiyle ilgili paylaşım yaptı.

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Sibel Can anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... Sibel Can'ın annesi ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

2006 yılında kaybettiği annesi 'e duyduğu özlemi sevenleriyle paylaştı.

Sibel Can anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... Sibel Can'ın annesi ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

Anne özlemi çeken ünlü sanatçı birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sibel Can anne özlemiyle yanıp tutuşuyor... Sibel Can'ın annesi ile paylaşımları herkesi hüzünlendirdi...

, annesinin yokluğuna hâlâ alışamadığını ve hayatında büyük bir boşluk olduğunu dile getirirken mezarını ziyaret ettiği annesi ile çekilmiş karelerini paylaşarak eski günleri yad etti.

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