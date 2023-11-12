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Haberler Galeri Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozu verdi!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 13:56

Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozu verdi!

Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Melisa Ural'dan aşk dolu yeni paylaşım geldi. Anne ve babası çok ünlü olsa da magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Melisa Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl abisi Engincan Ural'ın düğününde boy gösteren genç çift Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu? Sibel Can'ın gözbebeği kızı Melisa Ural son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozuyla büyük beğeni aldı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda sürpriz evlilik teklifine 'Evet' diyen Melisa Ural'a "en güzel gelin" yorumları yağmıştı. Takipçileri Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ne zaman evleneceğini merak etti…

Sibel Can ile Hakan Ural’ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozu verdi!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural sosyal medya hesabından paylaştı magazin kulisleri çalkalandı. Melisa Ural, sevgilisiyle siyahlar içinde aşk pozunu paylaştı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozu verdi!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu.

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Sibel Can ile Hakan Ural’ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozu verdi!

Geçtiğimiz yıl abisi Engincan Ural'ın düğününde boy gösteren genç çift Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

Sibel Can ile Hakan Ural’ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozu verdi!

Sibel Can'ın gözbebeği kızı Melisa Ural geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevgilisinin doğum gününü kutlarken romantik organizasyonun aslında evlilik teklifine ait olduğunu yüzük ayrıntısı ele vermişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozu verdi!

kızı Melisa Ural son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bekarlığa veda partisi kareleri ile şoke etmişti.

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