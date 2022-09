Giriş Tarihi: 16.09.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 06:55

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. Çift, 8 Ekim'de Bodrum'da dünyaevine girmeye karar verdi. İki gece üç gün sürecek düğünle evlenecek olan çiftin bu mutlu gününe 200 kişi şahitlik edecek. Düğünde sahneye Sibel Can çıkacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ı kaleme aldı. İşte o yazı…