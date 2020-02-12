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  • Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...

kızı Melisa'yı paylaştı çalkalandı! 'ı bu halde görenler merak etti...

Mesleğe dansöz olarak başladığı yıllarda sesinin güzelliğinin dikkatleri çekmesi ile şarkıcılığa adım atan şimdilerde usta bir sanatçı. Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Eşsiz sesi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçılardan Sibel Can sosyal medyanın da en çok sevilen isimlerinden. 'da 2.5 milyon takipçisi olan Sibel Can'ın paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Sibel Can sosyal medyada özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor. Özellikle en az annesi kadar ilgi görüyor. Sibel Can'ın 'dan olan kızı Melisa Ural gözlerden uzak büyüdü ama son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevilen sanatçı ile yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Sibel Can'ın son paylaşımında kızı Melisa'yı görenler en çok yaşını merak etti. Melisa Ural kaç yaşında? sorusu en çok aratılanlardan oldu. Yaşından olgun tavırlarıyla bilinen Melisa Ural'ın annesine benzerliği de dikkat çekiyor. İşte hayranlarının merak ettiği Sibel Can'ın kızı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 09:56
Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...

Mesleğe dansöz olarak başladığı yıllarda sesinin güzelliğinin dikkatleri çekmesi ile şarkıcılığa adım atan şimdilerde usta bir sanatçı. Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Eşsiz sesi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçılardan Sibel Can sosyal medyanın da en çok sevilen isimlerinden. 'da 2.5 milyon takipçisi olan Sibel Can'ın paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Sibel Can sosyal medyada özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor. Özellikle en az annesi kadar ilgi görüyor. Sibel Can'ın 'dan olan kızı Melisa Ural gözlerden uzak büyüdü ama son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevilen sanatçı ile yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Sibel Can'ın son paylaşımında kızı Melisa'yı görenler en çok yaşını merak etti. Melisa Ural kaç yaşında? sorusu en çok aratılanlardan oldu. Yaşından olgun tavırlarıyla bilinen Melisa Ural'ın annesine benzerliği de dikkat çekiyor. İşte hayranlarının merak ettiği Sibel Can'ın kızı ve sizin için derlediğimiz ...

Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...
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Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...
Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı bu halde görenler merak etti...
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