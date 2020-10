Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Sibel Can, yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 50 yaşındaki Sibel Can Photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken ünlü şarkıcı bu kez alay konusu oldu. Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Sibel Can'ı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Can'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar da geldi. İşte Photoshop'u fazla kaçırın Sibel Can'ın son paylaşımı…