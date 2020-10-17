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'un ayarını fazla kaçırınca oldu! 'lik yaşındaki kızı ’ya benzedi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı , yaptığı son paylaşımla oldu. yaşındaki Can 'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken ünlü şarkıcı bu kez oldu. Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Sibel Can'ı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan güzelliği ve vücuduyla kızlara taş çıkartan Can'a takipçilerinden dolu yorumlar da geldi. İşte Photoshop'u fazla kaçırın Sibel Can'ın son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 12:35
Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı , yaptığı son paylaşımla oldu. yaşındaki Can 'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken ünlü şarkıcı bu kez oldu. Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Sibel Can'ı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan güzelliği ve vücuduyla kızlara taş çıkartan Can'a takipçilerinden dolu yorumlar da geldi. İşte Photoshop'u fazla kaçırın Sibel Can'ın son paylaşımı…

Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

Ünlü şarkıcı yaptığı son paylaşımla sosyal medyada oldu.

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Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

yaşındaki yıldıza 'u fazla kaçırdığını söyleyen takipçileri, şarkıcının neredeyse kızıyla aynı yaşta göründüğünü söyledi.

Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

, son dönemde paylaşımlarıyla çok dikkat çekiyor.

Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

Albümü için çekilen fotoğraflarını hesabından da paylaşan şarkıcı beğeniyle beraber tepki de aldı.

Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde yaşına giren sanatçıyı fazla kullandığı için eleştirdi.

Sibel Can Photoshop'un ayarını fazla kaçırınca alay konusu oldu! 50'lik Sibel 26 yaşındaki kızı Melisa’ya benzedi!

Bazı kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı.

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