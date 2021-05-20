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Haberler Galeri Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü! Sibel Can'ın siyah tulumu ile verdiği pozlar olay oldu...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:51

photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü! ile verdiği pozlar olay oldu...

Spiker ile yaşadığı aşka nokta koymasının ardından, ile teknede görüntülenen geçtiğimiz hafta magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Emir Sarıgül, Sibel Can ve Buket Aydın aşk üçgeninin detayları gelmeye devam ederken Sibel Can bu defa siyah tulumu ile verdiği pozlarla olay oldu. Daha önce de birçok kez fotoğraflarına uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine yakalandı. Sibel Can programında giydiği siyah tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı ama iki fotoğraf arasında fark sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte Sibel Can'ın ...

Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü! Sibel Can'ın siyah tulumu ile verdiği pozlar olay oldu...

Spiker ile yaşadığı aşka nokta koymasının ardından, ile teknede görüntülenen geçtiğimiz hafta magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü! Sibel Can'ın siyah tulumu ile verdiği pozlar olay oldu...

, ve aşk üçgeninin detayları gelmeye devam ederken Sibel Can bu defa siyah tulumu ile verdiği pozlarla olay oldu.

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Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü! Sibel Can'ın siyah tulumu ile verdiği pozlar olay oldu...

Daha önce de birçok kez fotoğraflarına uyguladığı yönünde haberleri çıkan yine yakalandı.

Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü! Sibel Can'ın siyah tulumu ile verdiği pozlar olay oldu...

yaptığı ve uyguladığı filtrelerle kızı Melisa'ya benzetilmişti...

Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü! Sibel Can'ın siyah tulumu ile verdiği pozlar olay oldu...

programında giydiği siyah tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı ama iki fotoğraf arasında fark sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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