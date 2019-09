Sibel Can ve kızı Melisa Ural'a beğeni yağdı! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural doğal güzelliğiyle büyüledi...

Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural gözlerden uzak büyüdü ama son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevilen sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile yaptığı paylaşımlara beğeni yağıyor. Mesleğe dansöz olarak başladığı yıllarda sesinin güzelliğinin dikkatleri çekmesi ile şarkıcılığa adım atan Sibel Can şimdilerde usta bir sanatçı. Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. 3 çocuk annesi olan Sibel Can sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden. Sibel Can kadar çocukları Melisa Ural, Engincan Ural ve Emir Aksüt de merak ediliyor. Özellikle doğal güzelliği ile konuşulan Melisa Ural'ın çok fazla gözler önünde yaşamadığı özel hayatı ilgi çekiyor. Annesi ile olan benzerliğiyle ilgi odağı olan Melisa Ural bu durumdan oldukça memnun gözüküyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ve sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukları...