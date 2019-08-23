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  • Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

ve kızı ’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

Ünlü şarkıcı 'ın kızı ile olan fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının takipçileri, Sibel Can ile Melisa Ural'ın anne -kızdan çok abla-kardeşe benzediğini ifade etti. Melisa Ural ve Sibel Can'ın fotoğrafına anlık beğeni yağdı. Magazin dünyasının trend olan ismi Sibel Can sosyal medya hesabından sık sık çocuklarıyla fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Melisa Ural güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, Ural'ın geçirdiği değişim görenleri şoke ediyor. Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve çiftinin ikinci çocukları olan Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. İşte ve diğer ünlü isimlerin çocuklarıyla paylaştıkları fotoğrafları…

Giriş Tarihi: 23.08.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 15:48
Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

Sanat camiasının ünlü ismi kızı ile paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır ekranlarda gördüğümüz ünlü şarkıcı çocuklarına bağlı olmasıyla dikkat çekiyor. Güzelliyle adeta baş döndüren Sibel Can ve çiftinin ikinci çocukları olan Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Annesiyle benzerliği dikkat çeken Melisa Ural güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor.

İşte ve diğer ünlülerin çocuklarının fotoğrafları…

Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

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Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

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Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

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Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

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Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

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Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

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