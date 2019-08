Sibel Can ve kızı Melisa Ural’ın yeni fotoğrafları olay oldu!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile olan fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının takipçileri, Sibel Can ile Melisa Ural'ın anne -kızdan çok abla-kardeşe benzediğini ifade etti. Melisa Ural ve Sibel Can'ın fotoğrafına anlık beğeni yağdı. Magazin dünyasının trend olan ismi Sibel Can sosyal medya hesabından sık sık çocuklarıyla fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Melisa Ural güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, Ural'ın geçirdiği değişim görenleri şoke ediyor. Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin ikinci çocukları olan Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. İşte Sibel Can'ın kızı ve diğer ünlü isimlerin çocuklarıyla paylaştıkları fotoğrafları…