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Haberler Galeri Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 10:52

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise hayranlarının büyük beğenisini topladı. Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi sevenleriyle her fırsatta paylaşıyor. Anne özlemi çeken ünlü sanatçı Sibel Can birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 51 yaşına basan Sibel Can doğum günü paylaşımında annesi ile nostalji pozunu sevenleriyle buluşturdu. İşte Sibel Can'ın annesi Emine Gül ile paylaşımları...

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise hayranlarının büyük beğenisini topladı.

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Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...

Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi sevenleriyle her fırsatta paylaşıyor.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...

Anne özlemi çeken ünlü sanatçı Sibel Can birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sibel Can'dan doğum gününde nostaljik paylaşım! Sibel Can'ın annesi ile pozuna beğeni yağdı...

51 yaşına basan Sibel Can doğum günü paylaşımında annesi ile nostalji pozunu sevenleriyle buluşturdu.

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