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Haberler Galeri Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi! Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi...
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:19

Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi! Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi...

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 2.9 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise herkesi hüzünlendirdi. Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlattı. Sibel Can, annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad etti. İşte güzel gözleriyle sıcacık bakan minik Sibel Can ve annesi Emine Gül'ün nostaljik karesi...

Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi! Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi...

Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı. 17 sene önce annesi Emine Gül'ü kaybeden Sibel Can annesinin ölüm yıl dönümünde nostaljik kare ile özlemini haykırdı. "Annem" notu ile paylaştığı çocukluk karesi Sibel Can'ın takipçilerini hüzünlendirdi.

Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi! Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi...

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip.

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Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi! Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi...

Instagram'da 2.9 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise herkesi hüzünlendirdi.

Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi! Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi...

Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlattı.

Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi! Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi...

İşte güzel gözleriyle sıcacık bakan minik Sibel Can ve annesi Emine Gül'ün nostaljik karesi...

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