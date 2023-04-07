Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
10:04
Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural evleniyor mu? Romantik kutlamada dikkat çeken detay! Melisa Ural'a sürpriz evlilik teklifi...
SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda abisi Engincan Ural'ın düğününde boy gösteren genç çift Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu? Sibel Can'ın gözbebeği kızı Melisa Ural son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevgilisinin doğum gününü kutlarken romantik organizasyonun aslında evlilik teklifine ait olduğunu yüzük ayrıntısı ele verdi. İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sürpriz evlilik teklifinde bulunduğu Melisa Ural'ın mutlu anları...