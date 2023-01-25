Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
12:01
Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Tatil pozları veren Melisa Ural güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!
Sanatçı Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, Florida pozu ile sosyal medyada beğeni topladı. Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'a aşk yaradı. Verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katan Melisa Ural'dan son olarak tatil pozu geldi. Melisa Ural'ın balkon pozuna annesi Sibel Can da kayıtsız kalmadı..Sibel Can ,kızı Melisa Ural'ın pozuna kalp emojisi koydu. İşte 28 yaşındaki Melisa Ural'ın güzelliğini konuşturduğu tatil pozu...