Giriş Tarihi: 05.01.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 06:52

Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 2.9 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise herkesi hüzünlendirdi. Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlattı. Sibel Can, annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad etti. İşte güzel gözleriyle sıcacık bakan minik Sibel Can ve annesi Emine Gül'ün nostaljik karesi...