Giriş Tarihi: 05.10.2022 12:01
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022
12:16
Sibel Can'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor! Sibel Can'dan oğlunun düğünde büyük sürpriz!
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor. Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. Engincan Ural ile Merve Kaya, 9 Ekim'de nikah masasına oturuyor. Detaylarını daha önce GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un da duyurduğu düğün 2 gece 3 gün sürecek. Magazin dünyasının merakla beklediği düğüne sanat ve sosyete dünyası akın edecek. Sibel Can'ın da oğlu Engincan Ural'ın mutlu günü için sürprizleri olacak. İşte Engincan Ural'ın düğününün ortaya çıkan detayları...