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Haberler Galeri Sibel Can'dan oğlunun düğünde büyük sürpriz! Sibel Can'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 11:34

Sibel Can'dan oğlunun düğünde büyük sürpriz! Sibel Can'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor. Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. Engincan Ural ile Merve Kaya, 9 Ekim'de nikah masasına oturuyor. Detaylarını daha önce GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un da duyurduğu düğün 2 gece 3 gün sürecek. Magazin dünyasının merakla beklediği düğüne sanat ve sosyete dünyası akın edecek. Sibel Can'ın da oğlu Engincan Ural'ın mutlu günü için sürprizleri olacak. İşte Engincan Ural'ın düğününün ortaya çıkan detayları...

Sibel Can’dan oğlunun düğünde büyük sürpriz! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor!

3 çocuk annesi ünlü şarkıcı Sibel Can kayınvalide oluyor. Sibel Can'ın en büyük çocuğu Engincan Ural bu hafta sonu Merve Kaya ile nikah masasına oturuyor.

Sibel Can’dan oğlunun düğünde büyük sürpriz! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları 30 yaşındaki Engincan Ural damat oluyor, sıra Melisa Ural'a geliyor.

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Sibel Can’dan oğlunun düğünde büyük sürpriz! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor!

Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti.

Sibel Can’dan oğlunun düğünde büyük sürpriz! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor!

Engincan Ural ile Merve Kaya, 9 Ekim'de nikah masasına oturuyor.

Sibel Can’dan oğlunun düğünde büyük sürpriz! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor!

Detaylarını daha önce GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un da duyurduğu düğün 2 gece 3 gün sürecek.

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