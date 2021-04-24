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Haberler Galeri Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı! Melisa Ural siyah elbisesi ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:41

'ın kızı güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı! Melisa Ural siyah elbisesi ile yaktı geçti!

Verdiği kilolar ile fit bir görünüme kavuşan sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. ile 'ın kızı Melisa Ural siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa Ural, yakın arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğraflarla dikkat çekti. 26 yaşındaki Melisa Ural'ı görenler "Güzelliği ile zarafeti ile tam da annesinin kızı" demeden edemiyor... İşte Melisa Ural ve kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı! Melisa Ural siyah elbisesi ile yaktı geçti!

Verdiği kilolar ile fit bir görünüme kavuşan sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı! Melisa Ural siyah elbisesi ile yaktı geçti!

ile 'ın kızı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı! Melisa Ural siyah elbisesi ile yaktı geçti!

Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen , yakın arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı! Melisa Ural siyah elbisesi ile yaktı geçti!

26 yaşındaki 'ı görenler "Güzelliği ile zarafeti ile tam da annesinin kızı" demeden edemiyor...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı! Melisa Ural siyah elbisesi ile yaktı geçti!
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