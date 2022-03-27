Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımında ortaya çıktı! Melisa ve Engincan Ural’dan kardeşleri Emir ile düğün pozu!

Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural'ı evlilik konusunda geçeceğe benziyor.