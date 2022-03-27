Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımında ortaya çıktı! Melisa ve Engincan Ural’dan kardeşleri Emir ile düğün pozu!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 21 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerde uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın paylaşımlarında boy gösterdi. Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte verdikleri pozlarla birbirlerine olan düşkünlüklerini bir kez daha ortaya koydular. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün yakışıklılığı dikkatlerden kaçmadı. Melisa Ural'ın şıklığı ise yorumlara yansıdı. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın abisi Engincan Ural ve kardeşi Emir Aksüt ile düğün pozları...