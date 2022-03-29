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Haberler Galeri Sibel Can'ın küçük oğlu Emir yakışıklılığı ile dikkat çekti! Emir Aksüt ablası Melisa Ural'ın paylaşımına damga vurdu!
Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 09:37

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir yakışıklılığı ile dikkat çekti! Emir Aksüt ablası Melisa Ural'ın paylaşımına damga vurdu!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 21 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın paylaşımlarında boy gösterdi. Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte verdikleri pozlarla birbirlerine olan düşkünlüklerini bir kez daha ortaya koydular. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün yakışıklılığı dikkatlerden kaçmadı. Melisa Ural'ın şıklığı ise yorumlara yansıdı. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın abisi Engincan Ural ve kardeşi Emir Aksüt ile düğün pozları...

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir yakışıklılığı ile dikkat çekti! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural'ı evlilik konusunda geçeceğe benziyor.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir yakışıklılığı ile dikkat çekti! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Sibel Can'ın çocukları gözlerde uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir yakışıklılığı ile dikkat çekti! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir yakışıklılığı ile dikkat çekti! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın paylaşımlarında boy gösterdi.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir yakışıklılığı ile dikkat çekti! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın abisi Engincan Ural ve kardeşi Emir Aksüt ile düğün pozları...

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