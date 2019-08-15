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  • Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

'ın küçük oğlu değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

Geçtiğimiz günlerde gündeme evlenme haberleri ile düşen tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sanatçı 'ın 'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt paylaşımı ile annesine müstakbel gelinini tanıtmış evleniyor mu? dedikoduları hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında 19 yaşına giren Emir Aksüt özel hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt paylaşımı bile şaşırttı. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt paylaşımı ile adeta aşka geldi dedirtti. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası ve 'ı evlilik konusunda geçeceği dedikoduları yapılan paylaşıma 'Sibel Can'a sarı gelin geliyor' yorumları yapıldı. Emir Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini adeta duyurdu... Gözlerden uzak büyüdüğü için birçok kişi tarafından tanınmayan Emir Aksüt herkes tarafından merak edilen isimlerden oldu. Babası Sulhi Aksüt'e oldukça benzeyen Emir Aksüt için 'babasının kopyası' yorumları yapıldı. İşte ve sizler için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 09:02
Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

Geçtiğimiz günlerde gündeme evlenme haberleri ile düşen tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sanatçı 'ın 'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt paylaşımı ile annesine müstakbel gelinini tanıtmış evleniyor mu? dedikoduları hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında 19 yaşına giren Emir Aksüt özel hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt paylaşımı bile şaşırttı. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt paylaşımı ile adeta aşka geldi dedirtti. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası ve 'ı evlilik konusunda geçeceği dedikoduları yapılan paylaşıma 'Sibel Can'a sarı gelin geliyor' yorumları yapıldı. Emir Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini adeta duyurdu... Gözlerden uzak büyüdüğü için birçok kişi tarafından tanınmayan Emir Aksüt herkes tarafından merak edilen isimlerden oldu. Babası Sulhi Aksüt'e oldukça benzeyen Emir Aksüt için 'babasının kopyası' yorumları yapıldı. İşte ve sizler için derlediğimiz ...

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

EMİNE ÜN VE DURU

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Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

EMİNE ÜN VE DURU

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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