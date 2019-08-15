Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt değişimi ile şaşırttı! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babasının kopyası!

Geçtiğimiz günlerde gündeme evlenme haberleri ile düşen Emir Aksüt tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt paylaşımı ile annesine müstakbel gelinini tanıtmış evleniyor mu? dedikoduları hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında 19 yaşına giren Emir Aksüt özel hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt sosyal medya paylaşımı bile şaşırttı. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt paylaşımı ile adeta aşka geldi dedirtti. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural'ı evlilik konusunda geçeceği dedikoduları yapılan paylaşıma 'Sibel Can'a sarı gelin geliyor' yorumları yapıldı. Emir Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini adeta duyurdu... Gözlerden uzak büyüdüğü için birçok kişi tarafından tanınmayan Emir Aksüt herkes tarafından merak edilen isimlerden oldu. Babası Sulhi Aksüt'e oldukça benzeyen Emir Aksüt için 'babasının kopyası' yorumları yapıldı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...