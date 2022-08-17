Sibel Can’ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığı ile şimdiden ilgi odağı oldu. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu.