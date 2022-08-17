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Haberler Galeri Sibel Can'ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:28

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 22 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak Bebek'te kameralara yakalandı. İstanbul gecelerinde eğlenmeye çıkan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekti. İşte en az ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural kadar popüler olacağa benzeyen Emir Aksüt'ün son hali...

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığı ile şimdiden ilgi odağı oldu. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 22 yaşında.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural kadar popüler olacağa benziyor.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Sevgilisiyle tura çıkan Aksüt, sıkışan trafikte gazetecileri görünce panik yaşamıştı.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Emir Aksüt, sevgilisine "Başını eğ, çekmesinler" diye talimat vermiş; kız arkadaşı da yüzünü göstermemek için yere eğilmişti.

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