Sibel Can’ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 22 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak Bebek'te kameralara yakalandı. İstanbul gecelerinde eğlenmeye çıkan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekti. İşte en az ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural kadar popüler olacağa benzeyen Emir Aksüt'ün son hali...