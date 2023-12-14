Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sibel Can'ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:54

Sibel Can'ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 23 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı. İşte en az ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural kadar popüler olacağa benzeyen Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...

Sibel Can’ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...

Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, yakışıklı bir delikanlı oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt şimdilerde 23 yaşında.

Sibel Can’ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...

Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural kadar popüler olacağa benziyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sibel Can’ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Sevgilisiyle tura çıkan Aksüt, sıkışan trafikte gazetecileri görünce panik yaşamıştı.

Sibel Can’ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...

Emir Aksüt, sevgilisine "Başını eğ, çekmesinler" diye talimat vermiş; kız arkadaşı da yüzünü göstermemek için yere eğilmişti.

Sibel Can’ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...

Emir Aksüt son olarak sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı.

SON DAKİKA