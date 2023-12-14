Sibel Can’ın küçük oğlu şimdilerin yakışıklı çapkını! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt dikkatleri üzerine çekti...

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 23 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı. İşte en az ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural kadar popüler olacağa benzeyen Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...