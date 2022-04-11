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Haberler Galeri Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın müstakbel gelini Merve...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:40

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın müstakbel gelini Merve...

Sibel Can'a kayınvalide oluyor! Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu. Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı. Engincan Ural evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz haftalarda Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa Ural ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte boy göstermişti. Yakın arkadaşlarının düğününde nikah memuru kılığına girerek herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber gelmişti. Sibelcan'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, önceki akşam sevgilisi Merve Kaya ile Bebek trafiğinde görüntülendi. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın müstakbel gelini...

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural’ın müstakbel gelini Merve...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural’ın müstakbel gelini Merve...

Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural’ın müstakbel gelini Merve...

Engincan Ural evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa Ural ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte boy göstermişti. Yakın arkadaşlarının düğününde nikah memuru kılığına girerek herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural’ın müstakbel gelini Merve...

Sibelcan'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural sevgilisine evlenme etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın müstakbel gelini...

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural’ın müstakbel gelini Merve...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, önceki akşam sevgilisi Merve Kaya ile Bebek trafiğinde görüntülendi. Çift flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı. Trafiğin açılmasıyla hızlıca uzaklaştılar.

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