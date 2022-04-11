Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evleniyor! İşte Sibel Can ile Hakan Ural’ın müstakbel gelini Merve...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, önceki akşam sevgilisi Merve Kaya ile Bebek trafiğinde görüntülendi. Çift flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı. Trafiğin açılmasıyla hızlıca uzaklaştılar.