Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:14

Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Büşra Pekin, geçtiğimiz gün Ulus'ta yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlere konuşan ünlü isim, deprem bölgesi için bir projelerinin olduğun ifade etti. Pekin'in makyajsız hali ve spor stili de dikkatlerden kaçmadı.

Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen ve daha sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, uzun yıllardır ekranlardan uzaktaydı. Bu süreçte imajındaki değişiklikle sık sık gündem olan ünlü isim, geçtiğimiz senelerde 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo vermişti. Pekin değişimiyle alakalı olarak "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demişti.

Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!

Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!

"KİLOM İDEALDİ"

2019'da hayatını kaybeden merhum şarkıcı Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dilberay' filminde başrol oynayan oyuncu, yeni projesi için 9 kilo almıştı.

Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!

Konuyla ilgili açıklama yapan Büşra Pekin, "Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi. İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!

KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ BİRİLERİNİ KEŞFEDİYORUM"

'Yıldız De Bana' yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Pekin, sonrasında ise diğer jüri üyleri Hülya Avşar ve Hamdi Alkan ile toplantı yapmıştı.

SON DAKİKA