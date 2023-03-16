Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:14

Sıfır makyaj Büşra Pekin kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Büşra Pekin, geçtiğimiz gün Ulus'ta yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlere konuşan ünlü isim, deprem bölgesi için bir projelerinin olduğun ifade etti. Pekin'in makyajsız hali ve spor stili de dikkatlerden kaçmadı.