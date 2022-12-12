Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sıfır makyaj Hadise! "Özgüvenine hayran oldum"
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 15:53

Sıfır makyaj Hadise! "Özgüvenine hayran oldum"

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. Son olarak sürekli kadın hakları vurgusu yapan Hadise'nin 10 milyon TL aldığı pırlanta reklamı yayınlanmıştı. 37 yaşındaki popçu, Instagram hesabından makyajsız pozlarını takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin doğal karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Sıfır makyaj Hadise! Özgüvenine hayran oldum

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Ardından ünlü çiftin 5 aylık evliliği olaylı şelikde bitmişti.

Sıfır makyaj Hadise! Özgüvenine hayran oldum

Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıfır makyaj Hadise! Özgüvenine hayran oldum

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sıfır makyaj Hadise! Özgüvenine hayran oldum

Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edilmişti.

Sıfır makyaj Hadise! Özgüvenine hayran oldum

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA