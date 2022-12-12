Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
15:53
Sıfır makyaj Hadise! "Özgüvenine hayran oldum"
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. Son olarak sürekli kadın hakları vurgusu yapan Hadise'nin 10 milyon TL aldığı pırlanta reklamı yayınlanmıştı. 37 yaşındaki popçu, Instagram hesabından makyajsız pozlarını takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin doğal karelerine beğeni ve yorum yağdı.