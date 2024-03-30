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Haberler Galeri Sıfır makyaj Hadise'yi gören aynı şeyi söyledi! "Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:39

Sıfır makyaj Hadise'yi gören aynı şeyi söyledi! "Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak Hadise, önceki gün Etiler'de bir ofise girerken objektiflere yansıdı. Şarkıcının makyajsız hali şaşırttı. Ünlü ismi görenler "Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş" yorumları yaptı.

Sıfır makyaj Hadise’yi gören aynı şeyi söyledi! Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise'nin her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra geçen günlerde kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile fena yakalanmıştı.

Sıfır makyaj Hadise’yi gören aynı şeyi söyledi! Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”

Her hareketiyle çok konuşulan isimlerinden Hadise, önceki gün Etiler'de bir ofise girerken objektiflere yansıdı.

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Sıfır makyaj Hadise’yi gören aynı şeyi söyledi! Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”

Şarkıcının makyajsız hali dikkat çekti.

Sıfır makyaj Hadise’yi gören aynı şeyi söyledi! Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”

Hadise, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmış, takipçileri "Yüzüne ne olmuş?" ve "Bu sen değilsin" şeklinde yorumlar yapmıştı. Ünlü popçu ise çareyi paylaştığı fotoğrafı silerek bulmuştu.

Sıfır makyaj Hadise’yi gören aynı şeyi söyledi! Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”

Peki ünlü popçunun estetiksiz halini gördünüz mü?

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