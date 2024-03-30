Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:39
Sıfır makyaj Hadise'yi gören aynı şeyi söyledi! "Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş”
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak Hadise, önceki gün Etiler'de bir ofise girerken objektiflere yansıdı. Şarkıcının makyajsız hali şaşırttı. Ünlü ismi görenler "Bu sen değilsin, yüzüne ne olmuş" yorumları yaptı.