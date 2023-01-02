Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:31

Sihirli Annem'in Betüş'ü gençlik iksirini bulmuş gibi! 50'lik taş bebek İnci Türkay'ın oğlu ile tatil pozları sosyal medyada trend oldu

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde 'Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, uzun yıllar beraber olduğu eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Atilla Saral ile Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay, Türkiye'deki hayranlarıyla zaman zaman sosyal medya hesabından hasret gideriyor. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, son kareleriyle takipçilerini hayrete düşürdü. İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile Afrika tatilinden paylaşımlarda bulundu. Boyundan büyük oğlu olan 50 yaşındaki İnci Türkay'ı görenler "Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu. İşte güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın son hali...