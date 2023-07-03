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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Cem'i hayranlarını çok şaşırttı! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:52

Sihirli Annem'in Cem'i hayranlarını çok şaşırttı! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından Buğra Özmüldür, yani nam-ı diğer 'Sihirli Annem Cem' değişimi ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdi bambaşka biri oldu. Buğra Özmüldür şimdilerde 31 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de görenleri şaşırtmayı başarıyor. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

2003 yılında efsanesi Sihirli Annem'de çocuk oyuncu Cem'i oynayan Buğra Özmüldür 30 kilo verince onu kimse tanıyamadı. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor?

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük.

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.

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