Giriş Tarihi: 06.05.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 06:43

Sihirli Annem'in Cem'i hayranlarını şoke etti! 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından Buğra Özmüldür, yani nam-ı diğer 'Sihirli Annem Cem' değişimi ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdi bambaşka biri oldu. Buğra Özmüldür şimdilerde 31 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de görenleri şaşırtmayı başarıyor. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...