Sihirli Annem'in Cem'i Reddedilince 30 kilo verdim... Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son halini görenler tanıyamadı!

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Şu sıralar yeniden çekilen fantastik dizi Sihirli Annem gündeme gelince herkes eski oyuncuların neler yaptığını merak etti. Bu isimlerden biri de Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor? Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük. Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti. Şimdilerde çevirmelik yapan ve senaryolar yazan Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...
Giriş Tarihi: 28.12.2020
10:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
10:31
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ