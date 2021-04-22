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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... 30 yaşına basan Buğra Özmüldür'e dizi aşkından kutlama!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 15:38

'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... 30 yaşına basan 'e dizi aşkından kutlama!

Bir döneme damgasını vuran dizisinin çocuk oyuncularından 'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Buğra Özmüldür şimdilerde 30 yaşında. Yeni yaşını kutlayan Buğra Özmüldür'i Sihirli Annem'deki aşkı Tuğçe'yi oynayan 'ı da unutmadı. Birlikte çekilmiş pozları ile arkadaşı Buğra Özmüldür'ün doğum gününü kutlayan Damla Ersubaşı'nın paylaşımında Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ü görenler değişimi ile şoke oldu. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i ...

Sihirli Annem'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... 30 yaşına basan Buğra Özmüldür'e dizi aşkından kutlama!

Bir döneme damgasını vuran dizisinin çocuk oyuncularından 'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... 30 yaşına basan Buğra Özmüldür'e dizi aşkından kutlama!

dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran 'ün eski halinden eser yok.

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Sihirli Annem'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... 30 yaşına basan Buğra Özmüldür'e dizi aşkından kutlama!

'in Cem'i şimdilerde 30 yaşında. Yeni yaşını kutlayan Buğra Özmüldür'i Sihirli Annem'deki aşkı Tuğçe'yi oynayan 'ı da unutmadı.

Sihirli Annem'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... 30 yaşına basan Buğra Özmüldür'e dizi aşkından kutlama!

Birlikte çekilmiş pozları ile arkadaşı 'ün doğum gününü kutlayan 'nın paylaşımında 'in Cem'i Buğra Özmüldür'ü görenler değişimi ile şoke oldu. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu.

Sihirli Annem'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... 30 yaşına basan Buğra Özmüldür'e dizi aşkından kutlama!

'in Cem'i şimdi ne yapıyor? Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük. Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.

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