Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den futbolcu eşi ile aşk pozu! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

Sihirli Annem dizisinin sevilen çocuk oyuncularından Gizem Güven geçtiğimiz Eylül ayında futbolcu Caner Turp ile evlenmişti. Şimdilerde 27 yaşında olan Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'i Instagram'da 1 milyona yakın kişi takip ediyor. Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Gizem Güven uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Gizem Güven güzelliğiyle de beğeni topluyor. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den son olarak futbolcu eşi Caner Turp ile aşk paylaşımları geldi. İşte bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve Sihirli Annem ile Selena dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Gizem Güven'in Instagram halleri...
Giriş Tarihi: 06.01.2021
09:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
09:26
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