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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den futbolcu eşi ile aşk pozu! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

'in Ceren'i 'den futbolcu eşi ile ! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

dizisinin sevilen çocuk oyuncularından geçtiğimiz Eylül ayında futbolcu ile evlenmişti. Şimdilerde 27 yaşında olan Gizem Güven'i Instagram'da 1 milyona yakın kişi takip ediyor. Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Gizem Güven uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Gizem Güven güzelliğiyle de beğeni topluyor. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den son olarak futbolcu eşi Caner Turp ile aşk paylaşımları geldi. İşte bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve Sihirli Annem ile dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Gizem Güven'in ...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:26
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den futbolcu eşi ile aşk pozu! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

dizisinin sevilen çocuk oyuncularından geçtiğimiz Eylül ayında futbolcu ile evlenmişti. Şimdilerde 27 yaşında olan Gizem Güven'i Instagram'da 1 milyona yakın kişi takip ediyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den futbolcu eşi ile aşk pozu! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

dizisiyle ünlenen uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif.

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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den futbolcu eşi ile aşk pozu! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

Paylaşımlarıyla dikkat çeken güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den futbolcu eşi ile aşk pozu! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

'in Ceren'i 'den son olarak futbolcu eşi ile aşk paylaşımları geldi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den futbolcu eşi ile aşk pozu! Sihirli Annem ile ünlenen Gizem Güven'i bir de şimdi görün..

İşte bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve ile dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen 'in ...

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