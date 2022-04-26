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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Ceren'i kıvırcık saçlarına bayılıyordu! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin değişimi ile 'Yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 07:14

Sihirli Annem'in Ceren'i kıvırcık saçlarına bayılıyordu! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin değişimi ile 'Yok artık' dedirtti!

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" ve "Selena" dizilerinin çocuk oyuncuları büyüdü. Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven. Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde eşi ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran Gizem Güven'e en büyük destek yine eski rol arkadaşlarından geldi. Sihirli Annem dizisinden beri kopmayan dostlar sık sık bir araya geliyor. Son olarak Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile dizideki çocukluk aşkı Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin, 19 yıl aradan sonra aynı pozu verdiler. Şimdilerde birçoğu YouTuber olan Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları değişimleri ile ağızları açık bıraktı. İşte Sihirli Annem'in Kerem'i ile Ceren'inin gülümseten karesi ve bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri...

Sihirli Annem’in Ceren’i kıvırcık saçlarına bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin değişimi ile ’Yok artık’ dedirtti!

Bir zamanlara damga vuran uzun soluklu dizi Sihirli Annem, 7'den 77'ye herkes tarafından ilgiyle izlenmişti. Son zamanlarda Sihirli Annem oyuncuları yeniden gündeme geldi.

Sihirli Annem’in Ceren’i kıvırcık saçlarına bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin değişimi ile ’Yok artık’ dedirtti!

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncuları büyüdü.

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Sihirli Annem’in Ceren’i kıvırcık saçlarına bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin değişimi ile ’Yok artık’ dedirtti!

Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven.

Sihirli Annem’in Ceren’i kıvırcık saçlarına bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin değişimi ile ’Yok artık’ dedirtti!

Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile evlenmişti.

Sihirli Annem’in Ceren’i kıvırcık saçlarına bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin değişimi ile ’Yok artık’ dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde eşi ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran Gizem Güven'e en büyük destek yine eski rol arkadaşlarından geldi.

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