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Haberler Galeri Sihirli Annem'in tombul Cem'ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 08:18

Sihirli Annem'in tombul Cem'ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü bir de şimdi görün!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından Buğra Özmüldür, yani nam-ı diğer 'Sihirli Annem Cem' değişimi ağızları açık bıraktı. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdilerde 32 yaşında. Buğra Özmüldür'ün eski tombul halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'ini aşk acısı eritmiş... Buğra Özmüldür reddedilince 30 kilo verdiğini itiraf etmişti... Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...

Sihirli Annem’in tombul Cem’ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü bir de şimdi görün!

2003 yılında efsanesi Sihirli Annem'de çocuk oyuncu Cem'i oynayan Buğra Özmüldür 30 kilo verince onu kimse tanıyamadı. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem’in tombul Cem’ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü bir de şimdi görün!

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Sihirli Annem’in tombul Cem’ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü bir de şimdi görün!

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor?

Sihirli Annem’in tombul Cem’ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü bir de şimdi görün!

Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük.

Sihirli Annem’in tombul Cem’ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü bir de şimdi görün!

Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.

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