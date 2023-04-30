Giriş Tarihi: 30.04.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 15:59

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali ile parmak ısırttı! Jennifer Boyner'in iddialı pozları ortalığı yıktı

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner, şimdi güzeller güzeli bir genç kız... Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner sıklıkla değiştirdiği imajı ile sosyal medyada boy gösteriyor. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, oyunculuktan daha çok sosyal medya içerikleriyle göz önünde olmayı tercih ediyor. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldız Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali...