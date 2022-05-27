Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 06:04

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyada gündem oldu

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Damla Ersubaşı, son olarak katıldığı bir programda estetiklerini itiraf etmişti. Tek tek estetik operasyonlarını açıklayan Damla Ersubaşı'nın göğüslerinin de silikon olduğunu itiraf etmişti. Değişimi ile konuşulan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj yeniledi. Saçlarını uzatıp siyah yapan Damla Ersubaşı esmer güzeli oldu!