Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
10:04
Sıla Türkoğlu Cemre’siyle paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi bakın kim çıktı! Alya Kichkinaeva annesinin kopyası!
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu Cemre'siyle sık sak paylaşımlar yapmaya ihmal etmiyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri, sette ilgi odağı oluyor. Doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılan bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva... 19 Ağustos doğumlu olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası. İşte minik Alya'nın annesi...