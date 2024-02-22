Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…

Sıla Türkoğlu, dizideki kızı Cemre ile paylaşım yaptı sosyal medya yakıldı. Herkes Cemre'nin gerçek annesini merak etti... Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.