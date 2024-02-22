Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:07
Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu Cemre'siyle sık sak paylaşımlar yapmaya ihmal etmiyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri, sette ilgi odağı oluyor. Doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılan bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva... 19 Ağustos doğumlu olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası. İşte minik Alya'nın annesi...