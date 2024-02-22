Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:07

Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu Cemre'siyle sık sak paylaşımlar yapmaya ihmal etmiyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri, sette ilgi odağı oluyor. Doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılan bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva... 19 Ağustos doğumlu olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası. İşte minik Alya'nın annesi...

Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…

Sıla Türkoğlu, dizideki kızı Cemre ile paylaşım yaptı sosyal medya yakıldı. Herkes Cemre'nin gerçek annesini merak etti... Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…

Aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara gelen dizi zaman zaman gündem oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre, sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…

İşte Sıla Türkoğlu'nun Cemre'siyle yaptığı çok konuşulan son paylaşımı...

Sıla Türkoğlu Cemreto’su ile paylaşım yaptı! Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi! Alya Kichkinaeva’nın annesi…

Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası...

SON DAKİKA