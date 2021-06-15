Sıla ve İlker Kaleli'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan Sıla ile İlker Kaleli motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...

Yılın aşk bombasına imza atan Sıla ve İlker Kaleli cephesinden art arda hamleler gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü şef Hazer Amani'ye kaptırmıştı. Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, 11 aylık evliliklerini bu yılın başında noktalamıştı. Sıla Hazer Amani'yi çabuk unuttu, aradığı aşkı oyuncu İlker Kaleli'de buldu. Sosyal medyada da ilişkilerini ilan eden Sıla ile İlker Kaleli, Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Uzun süredir gazetecilerden kaçan çift, motosiklet üzerinde ilk kez görüntülendi.