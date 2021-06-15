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Haberler Galeri Sıla ve İlker Kaleli'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan Sıla ile İlker Kaleli motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:38

ve 'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...

Yılın aşk bombasına imza atan ve cephesinden art arda hamleler gelmeye devam ediyor. Ünlü , Ahmet Kural ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü şef 'ye kaptırmıştı. Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, 11 aylık evliliklerini bu yılın başında noktalamıştı. Sıla Hazer Amani'yi çabuk unuttu, aradığı aşkı oyuncu İlker Kaleli'de buldu. Sosyal medyada da ilişkilerini ilan eden , Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Uzun süredir gazetecilerden kaçan çift, motosiklet üzerinde ilk kez görüntülendi.

Sıla ve İlker Kaleli'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan Sıla ile İlker Kaleli motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...

Uzun süre gazetecilere görüntü vermemek için çaba sarf eden, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyadan aşklarını ilan eden ve , ilk kez görüntülendi.

Sıla ve İlker Kaleli'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan Sıla ile İlker Kaleli motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...

MOTOSİKLET TURU

Cadde'nin haberine göre; yaklaşık üç aydır birlikte olan ünlü çift, Bodrum Ortakent'te motosiklet üzerinde objektiflere yansıdı.

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Sıla ve İlker Kaleli'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan Sıla ile İlker Kaleli motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...

Bodrum'da tatil yapan çiftten Kaleli, birkaç hafta önce Gençoğlu'nun tuttuğu sezonluk villanın bahçesinde telefonla konuşurken görüntülenmişti. Bunun üzerine ünlü çift, adresleri öğrenildiği için ev değiştirmişti.

Sıla ve İlker Kaleli'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan Sıla ile İlker Kaleli motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...

Fotoğraflarının çekilmemesi için herhangi bir beache dahi gitmeyen ikili, gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sıla ve İlker Kaleli'den ilk görüntü geldi! Bodrum'da yakalanan Sıla ile İlker Kaleli motosiklet üzerinde böyle objektiflere yansıdı...

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Son birkaç aydır aşk iddiaları karşısında sessiz kalan ile , Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

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