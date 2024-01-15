Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
18:37
Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!
'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal'in beyninde tümör olduğunu açıkladı. Bugün hastaneye yatırılan ünlü şarkıcıya yakın arkadaşlarıyla moral buldu. Başta Merve Özbey olmak üzere arkadaşları Şimal'i hastanede ziyaret etti. Hastanede arkadaşlarıyla moral bulan Şimal'in ameliyat tarihi de netleşti. İşte sosyal medyada açıklama yapan Şimal'in o ifadeleri!