Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 18:37

Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal'in beyninde tümör olduğunu açıkladı. Bugün hastaneye yatırılan ünlü şarkıcıya yakın arkadaşlarıyla moral buldu. Başta Merve Özbey olmak üzere arkadaşları Şimal'i hastanede ziyaret etti. Hastanede arkadaşlarıyla moral bulan Şimal'in ameliyat tarihi de netleşti. İşte sosyal medyada açıklama yapan Şimal'in o ifadeleri!

Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalandı.

Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!

İKİNCİ KEZ HAYRANLARINI ÜZDÜ

37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuştu. Ancak ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde hayranlarını yeniden üzdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!

BEYİN TÜMÖRÜ TESPİT EDİLDİ

Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.

Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!

YAKIN ARKADAŞLARINDAN MORAL ZİYARETİ

Bugün hastaneye yatan Şimal'i başta Merve Özbey olmak üzere yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Şimal beyin tümörü haberiyle hayranlarını yeniden üzmüştü! Şimal’in ameliyat tarihi netleşti!

AMELİYAT TARİHİ DE NETLEŞTİ

Hastanede arkadaşlarıyla moral bulan Şimal'in ameliyat tarihi de netleşti. Ünlü şarkıcı sosyal meydadan da bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA